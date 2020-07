De nombreuses personnes s’étonnent du fait que depuis que le président américain Donald Trump a accédé au pouvoir, sa première épouse, Ivana Zelnicek avec laquelle le divorce a été houleux en 1992, n’ait levé aucun coin de voile sur leur vie d’ensemble. Au contraire, elle fait plutôt de la publicité à l’actuel époux de Melania Trump. « C’est un génie, vraiment, ajoutait-elle, il est très stable, très concentré, très organisé, quand il se fixe un objectif, il l’atteint. […] Il m’a très bien traitée, je n’ai jamais eu le moindre problème. Il était toujours poli, honnête, il a toujours subvenu à nos besoins…, » avait déclaré en 2018 celle qui est la mère de trois des cinq enfants de Donald Trump.

Si pour l’ex-épouse du président, « à la seconde où le divorce a été prononcé et où nous avons trouvé notre accord financier, nous sommes devenus amis, » une situation qui pourrait justifier sa bienveillance, Paris match a également révélé d’autres raisons. En effet, pour que celle qui allait devenir prochainement l’ex-épouse du jeune milliardaire garde à tout jamais le silence, ce dernier avait pris toutes les dispositions nécessaires en bon homme d’affaire. « Selon les termes du divorce, elle doit demander l’autorisation à son ex-époux avant de faire la moindre déclaration sur leurs années communes » a révélé le magazine dans un portrait qu’il a consacré au mannequin.

Une clause stricte de confidentialité

Donald Trump avait par ailleurs, exigé cette clause stricte de confidentialité après que cette dernière ait réussi à lui soutirer 10 millions de dollars après six renégociations en lieu et place des 100 000 dollars qui était le montant que Donald Trump devrait lui payer en cas de divorce. A cela s’ajoute une maison dans le Connecticut et un appartement du Trump Plaza qu’elle conserve, ainsi qu’une pension de 473 400 euros par an pour les trois enfants.