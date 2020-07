Le nouveau ministre de la justice Éric Dupont-Moretti, a retiré sa plainte et l’ordre des avocats a mis fin à son action en justice, concernant l’enquête préliminaire, qui a ciblé certains avocats en marge de l’affaire des « écoutes visant Nicolas Sarkozy ». L’information a été donnée ce mardi 07 juillet 2020, par un média français. Le nouveau garde-des-sceaux avait déposé une plainte contre X pour « violation de l’intimité de la vie privée et du secret des correspondances », ainsi que pour « abus d’autorité », après la révélation d’investigations d’ampleur réalisées par le parquet national financier (PNF).

Le barreau de Paris a suspendu son action en justice

Ces investigations étaient réalisées dans le but d’identifier la personne qui aurait informé l’ancien président Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog, sur le fait qu’ils étaient mis sur écoute dans une affaire de corruption. L’information a été confirmée par l’entourage du locataire de l’Elysée. Dans un communiqué ce mardi, le barreau de Paris a annoncé avoir « suspendu » son action en justice, s’agissant de cette même enquête préliminaire, en attendant les résultats pour le 15 septembre, de l’inspection générale demandée par l’ex-ministre de la justice Nicole Belloubet. L’ordre a estimé que le Barreau de Paris trouve que cette enquête répond, à ce niveau, « à son indignation légitime ».

Une action en justice le 25 juin dernier

Il a également demandé à ce que Me Olivier Cousi, bâtonnier de Paris, soit personnellement entendu et tenu informé des conclusions de cette enquête. « En fonction du rapport qui sera effectué et des décisions qui seront prises, le Barreau de Paris prendra toutes les dispositions qui s’avèrent nécessaires » a ajouté l’ordre. Rappelons que le 25 juin dernier, le bâtonnier de Paris avait annoncé une « action » en justice en réponse à cette enquête préliminaire « hors norme » qui a visé des avocats et réalisée pendant six ans par le PNF, en marge de l’affaire des « écoutes » visant Nicolas Sarkozy.