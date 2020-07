Avec la décision d’invalidation du siège de Ousmane Traoré, élu FCBE à Parakou, les cartes vont être rebattues. L’élection du maire et de ses adjoints va être reprise dans les prochains jours. N’ayant plus la majorité absolue au sein de ce conseil municipal, le parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) peut perdre la mairie. Invité sur l’émission matinale ‘’Actu matin’’ de Canal 3 Bénin ce mardi 21 juillet 2020, le secrétaire exécutif national adjoint de FCBE Théophile Yarou a donné la position du parti sur la reprise de la désignation de l’équipe dirigeante de ce conseil municipal.

Il a laissé entendre que le parti veut suivre ce qui est prévu par la loi. Pour lui, quand on lit le code électoral et surtout la loi interprétative, on peut entrevoir la solution qui pointe à l’horizon. Et pour cela, «nous sommes prêts à négocier et à travailler ». Parce que «le développement, ce n’est pas seulement le fait des gens qui sont au pouvoir. C’est l’affaire de tous les Béninois. Que vous soyez de l’opposition ou de la mouvance, vous devez contribuer au développement du pays et de chacune de nos localités ». Alors, «nous allons entamer les négociations ».

Théophile Yarou confie que c’est vrai qu’il y a déjà des contacts mais «il faut qu’on s’asseye pour voir comment gérer ». Il souhaite que les négociations et les élections à Parakou se fassent dans la paix. Car, «en démocratie tout comme dans tout système politique, il faut rechercher la paix ». Il estime que «c’est la paix qui est à la base de tout développement ». C’est pourquoi, l’ancien ministre demande à tous les partis politiques (Bloc Républicain, Union progressiste et FCBE) de rechercher la paix.