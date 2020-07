Aux USA, les langues continuent de se délier. En effet, le mouvement Black Lives Matter a permis aux citoyens de dire haut et fort ce qui n’allait pas dans la société, ces derniers dévoilant et critiquant ouvertement celles et ceux qui, des années durant, ont profité de leur pouvoir et leur position pour faire régner leurs propres lois.

Dernière personnalité à avoir été pointée du doigt, Ellen Degeneres. En effet, l’animatrice dont la fortune est estimée à plus de 400 millions de dollars, enchaîne les records d’audience depuis quelques années. Amie des stars, celle-ci est un véritable symbole de réussite. Mais à quel prix ? La question peut effectivement se poser suite à ces révélations lourdes de sens concernant son attitude. Pour le média BuzzFeed, d’anciens employés ont accepté de se réunir et d’évoquer sans concessions, les décisions houleuses prises par la présentatrice télévision.

Ellen Degeneres, critiquée par ses anciens employés

Suite à des congés maladie ou des congés suite au décès d’une personne membre de la famille, certains licenciements abusifs ont été observés. En outre, l’animatrice serait accusée de racisme, au même titre que certains membres de ses équipes de tournage. Producteurs et rédacteurs se seraient moqués d’une jeune femme de couleur, de ses tresses plus particulièrement. Ces derniers se moquaient d’elle, en affirmant qu’ils risquaient de la confondre avec une autre jeune femme, dont les cheveux étaient coiffés de la même manière.

La production prendra des mesures

Rapportées, les moqueries incessantes n’ont été suivies d’aucune sanction ou réaction. Enfin, certaines personnes ont reçu l’ordre de ne pas adresser la parole à l’animatrice s’ils la croisaient dans les couloirs. Des révélations sulfureuses, qui ont poussé les équipes du show à réagir, affirmant qu’elles allaient tout faire pour faire changer les choses. Une sorte qui intervient quelques mois après les révélations de l’un de ses gardes du corps, qui affirmait sur les réseaux, que la présentatrice était très froide, narquoise et méchante alors même qu’elle prône tout l’inverser dans son émission.