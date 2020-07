Le petit fils du célèbre chanteur américain surnommé The King est décédé ce dimanche 12 juillet. L’information a été rendue publique par le manager de sa mère Lisa Marie Presley. Le média américain TMZ précise qu’il s’agirait probablement d’un suicide alors que les autorités locales chargées de la sécurité n’ont fait aucun commentaire sur les causes du décès. Le jeune homme nommé Benjamin Keough a rendu l’âme à l’âge de 27 ans. Selon la déclaration du manager, Roger Widynowski, la disparition prématurée de Benjamin Keough aurait affecté véritablement sa mère.

“Elle adorait ce garçon”

Lisa Marie Presley « est complètement effondrée, inconsolable et dévastée, mais elle essaye de tenir bon pour ses jumelles de 11 ans et sa fille aînée, Riley », a fait remarquer dans sa déclaration le manager sur cette situation. Il n’a pas manqué d’évoquer la proximité qu’il y avait entre Benjamin Keough et sa mère. « Elle adorait ce garçon », a-t-il ajouté. « C’était l’amour de sa vie. »

L’illustre disparu qui est le seul garçon de la famille aurait toujours évité les bains de foule. Les rares images de lui qui ont été publiées témoignent de la frappante ressemblance qu’il y a entre lui et son grand-père qui est surnommé The King. « Parfois, je suis scotchée quand je le regarde », avait confié à la chaîne CMT Lisa Marie Presley sur la ressemblance de son fils son père.