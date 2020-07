La vie du locataire de l’Elysée, de nombreux observateurs s’accordent à dire, qu’elle n’est pas de celle des plus enviables pour le moment. Le Président français très sollicité sur le front de la crise sanitaire, devait encore faire avec la virulence de ses détracteurs à l’interne. Et cela c’était sans compter les nombreuses protestations des gilets jaunes d’abord, du personnel hospitalier ensuite ; et enfin des policiers et des féministes. Et ça c’était en France.

À l’UE, le président français se devait également de faire bonne figure, au Conseil européen extraordinaire qui devait se tenir les 17-19 juillet 2020. Et ce samedi matin, la photographe attitrée du président, livrait une image du président, après une intense première journée. Une journée où il avait fallu, au Président Macron, tenir plusieurs heures durant une réunion du conseil européen sur les modalités de la relance économique post-Covid 19. Macron avait de quoi être fatigué.

Des mots d’encouragements…

Plus de 3700 ‘’j’aime’’ et de nombreux commentaires, tous des mots d’encouragements. C’est ce qu’avait récolté la photo de Soazig de la Moissonière, la photographe officielle de président Macron. Une photo qui avait eu le mérite de mettre en avant toute l’humanité d’un homme aux grandes prérogatives, mais qui semblait se donner à fond la mission qui lui avait été dévolue. Une photo qui montrait un Emmanuel Macron, qui sans façons se donnait du repos, dans un fauteuil de cuir noir du bureau français à Bruxelles.

« Courage vraiment ! Soutien total ! », « Quel courage ! Merci Président », « Bon courage », « Les discussions ont l’air compliqué…courage, et bravo pour vos efforts », tels étaient en substance les commentaires en dessous de la publication sur Instagram de la photo du président. Une publication qui pouvait en tous cas se vanter d’être parmi celles que ces derniers avaient le plus recueillis d’opinions favorables pour le jeune président français.