L’actuel locataire de l’Elysée aura laissé sur leur soif plusieurs Français suite à la dernière sortie médiatique qu’il a effectuée dans le cadre de la célébration de la fête du 14 juillet. C’est du moins ce qu’il convient de retenir des résultats d’un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour Le Figaro et France Info. Après une pause de deux ans observée par Emmanuel Macron, sa prise de parole ce 14 juillet n’aura convaincu que 46% des Français. On retient qu’il est reproché au président français de banaliser la parole publique et de multiplier les interventions télévisées.

Macron aurait fait économie de vérités…

Cette interview du président, diffusée sur les chaînes de télévision françaises : TF1 et France 2 a tout de même intéressé une grande partie des Français. Mais 63% des compatriotes de Macron pensent qu’il a fait économie de vérités dans ses propos. Ces chiffres permettent de dire sans risque de se tromper que le chef de l’exécutif français a raté l’objectif qu’il visait en renouant avec les traditionnelles interviews des 14 juillet. Le successeur d’Edouard Philippe avait pourtant mis un accent particulier sur la volonté de son gouvernement de renouer avec la confiance des Français.

Le sondage indique tout de même que les Français approuvent les deux principales annonces qu’il a faites. La plupart d’entre eux soutiennent le dispositif Macron en faveur des jeunes. Ils soutiennent également sa volonté d’imposer le masque obligatoire dans les lieux fermés. « Je recommande à tous nos concitoyens de porter le masque au maximum quand ils sont dehors. Et a fortiori quand ils sont dans un lieu clos. Nous allons nous mettre en situation de pouvoir, par exemple à partir du 1er août, le rendre totalement obligatoire », avait entre autre annoncé le président français dans son interview.