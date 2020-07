Alors qu’elle n’est pas encore venue à bout de la pandémie relative au nouveau coronavirus, la Chine a annoncé une série de mesures pour éviter une nouvelle épidémie dans le pays. Il s’agit en effet de la peste bubonique. L’animal à l’origine de la contagion cette fois-ci est la marmotte. Elle est prisée non seulement pour sa fourrure mais aussi pour sa viande qui est consommée. L’animal aurait déjà été à la base d’une épidémie dans le nord- est de la Chine causant le décès de 63 000 personnes.

La chasse de la marmotte interdite…

A l’identification le dimanche dernier d’un cas présumé au nord-ouest de Pékin, en Mongolie-Intérieure, les autorités ont annoncé une série de mesures dans le but d’éviter la propagation de la peste bubonique. La victime serait un berger et serait dans un état plutôt stable selon la commission sanitaire de la ville dimanche dans un communiqué. Il est notamment interdit la chasse et la consommation d’animaux susceptibles de transmettre la peste bubonique. Cette mesure court jusqu’à la fin de l’année.

Un risque d’épidémie

Les habitants sont également exhortés à remonter toute information relative au décès d’un rongeur ou d’une maladie suspecte chez un humain. La chaîne de télévision américaine CNN quant à elle rapporte une confidence qui aurait été faite par les autorités locales à la presse. Il existerait bel et bien « un risque d’épidémie de peste humaine qui se propage dans la ville » selon les autorités.

« Le public devrait améliorer sa capacité d’autoprotection, et signaler rapidement les conditions sanitaires anormales », ont également indiqué les autorités aux médias. L’alerte des autorités sur les différentes mesures de prudence est également en lien avec les dégâts qui ont été causés par la peste dans un passé plutôt récent. Au moins cinq personnes en sont mortes depuis 2014 selon les précisions la Commission nationale chinoise de la santé.