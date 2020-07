Les premières frayeurs passées, et alors que les états commençaient de plus en plus à maitriser la gestion de la pandémie ; de nombreux pays dont ceux de l’Espace Schengen, ont décidé de procéder à la réouverture de leur frontières terrestres et de leur espace aérien. Il y a quelques semaines, l’Espace Schengen actait la reprise du trafic aérien, mais avec de nombreux garde-fous. Le tout étant de ne pas permettre une résurgence non contrôlable du taux de contamination. Dans cette optique seuls certains pays avaient été autorisés à voler vers l’Espace commun, et Sénégal n’en faisait pas partie.

Jeu de réciprocité

Dès le 15 juin, de nombreux pays européens avaient commencé à assouplir les restrictions de voyage liées au coronavirus. Le but étant de permettre de nouveau, la circulation des biens et des personnes, et partant de permettre aux économies nationales fortement touchées par des mois de verrouillage de repartir de plus belle. Mais cette réouverture notamment en ce qui concernait, l’espace aérien, ne se ferait pas sans directives strictes.

Seuls les ressortissants de quelques pays seraient autorisés à fouler les aéroports des pays Schengen, eut égard à la situation épidémiologique dans ces pays et à la qualité des mesures gouvernementales mises en place pour lutter contre la pandémie. Sur une première liste, une liste « brouillon », apparue le 27 Juillet, le Sénégal avait déjà été exclu. Et le ministre Alioune Sarr, ministre sénégalais du Tourisme et des transports aériens avait dès ce moment-là, tenu à dire la protestation de son gouvernement de cet état de fait.

Mais sur la liste définitive qui devait être publiée trois jours plus tard, seuls quatre pays africains avaient été autorisées, et nulle part, traces de Dakar. Ce jeudi 16 juillet, dans la presse locale, avait émergé que le gouvernement sénégalais avait pris acte de cette exclusion et que Dakar se trouvait de ce fait dans l’obligation d’appliquer la réciprocité des mesures vis-à-vis des vols en provenance de l’Espace Schengen.