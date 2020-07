70 scientifiques américains de renom ont appelé le locataire de la Maison Blanche, Donald Trump, à ne pas reprendre les essais nucléaires. Les chercheurs ont fait cette demande, hier jeudi 16 juillet 2020. Ils ont estimé que cette reprise d’essais nucléaires constituerait « une accélération de la course aux armements et une menace pour l’environnement ». Dans une lettre ouverte publiée par le magazine Science, les chercheurs des plus grandes universités américaines, dont six Prix Nobel, ont noté que Washington envisage d’effectuer un essai nucléaire, pour la première fois depuis 1992.

« Des matériaux radioactifs pourraient se répandre »

Selon les signataires de la missive adressée au président, reprendre les essais « donnerait le feu vert à d’autres pays comme la Corée du Nord, l’Inde ou le Pakistan pour reprendre les essais ». Ils ont ajouté que « si les essais sont souterrains, des matériaux radioactifs pourraient se répandre dans l’environnement local, y compris les ressources en eau ». Les chercheurs ont par ailleurs appelé le Sénat américain à non seulement voter un projet de loi du sénateur démocrate Ed Markey, qui interdit tout financement d’essai nucléaire, mais aussi à ratifier « immédiatement » le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires Tice. Les Etats-Unis avaient signé cet accord en 1996, mais ne l’ont pas ratifié jusqu’à ce jour.

Washington « respecte le moratoire »

Notons que cette lettre des scientifiques américains a été envoyée, 75 ans jour pour jour, suite au premier essai nucléaire américain. A la fin du mois de mai dernier, un média américain avait évoqué une discussion au sein du gouvernement américain, concernant la reprise des essais nucléaires, en guise de mise en garde à la Chine et la Russie. Il avait indiqué que la réunion s’était terminée sans qu’aucune décision ne soit prise sur la poursuite des discussions. Pour rappel, Washington n’a jamais confirmé projeter des essais nucléaires. Pour marquer le 75e anniversaire de l’essai Trinity, le gouvernement américain avait précisé que Washington « respecte le moratoire » sur les essais nucléaires depuis 1992.