Les citoyens américains préfèrent écouter l’épidémiologiste, le Dr. Anthony Fauci, plutôt que le président Donald Trump. Selon une enquête menée par Quinnipac, 67% des Américains ne croient pas au locataire de la Maison Blanche, tandis que 65% croient aux informations d’Anthony Fauci. A 79 ans, l’expert américain est devenu la voix de la raison scientifique sur la dangerosité de la pandémie de Covid-19, face aux propos du président. Cette position lui vaut cependant la rancune des partisans de ce dernier, qui veulent sa tête. Bien avant la pandémie de coronavirus, ce médecin était connu partout dans le milieu de la lutte contre le sida et de l’infectiologie.

Maître dans l’art de réprimander poliment Donald Trump

Les choses ont changé pour lui à partir du moment où il a intégré la cellule présidentielle sur le coronavirus. Sa manière de communiquer obéit aux règles qui prévalent en temps de crise sanitaire. Aussi devient-il maître dans l’art de réprimander poliment Donald Trump, en se montrant davantage comme un homme de vérité, au franc-parler. Au mois de mars dernier, il disait marcher sur une « ligne de crête », tout en affirmant dire les choses « au président qu’il n’a pas envie d’entendre ». Après que le numéro un américain ait affirmé qu’un vaccin pourrait être disponible d’ici « trois à quatre mois », l’expert l’avait contredit en précisant : « Comme je vous l’ai dit M. le président, il faudra un an à un an et demi ».

« Je n’aime pas le conflit »

Quand le nombre de contagions a augmenté en juin, l’expert avait publiquement tiré la sonnette d’alarme. Il avait indiqué que les USA allaient dans la mauvaise direction, soulignant que le nombre de cas détectés par jour pourrait passer au-delà du double, à moins qu’il y ait un changement radical de méthode. Par la suite, la Maison Blanche ne lui a plus donné la parole et un média américain a fait savoir qu’il n’a plus donné d’entretien télévisé depuis le 12 juin. Il a réagi à la situation en déplorant : « Je n’aime pas le conflit, je suis une personne apolitique, je n’aime pas qu’on me monte contre le président ».