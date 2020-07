C’est connu de tous depuis quelques mois. La carte diplomatique du Bénin a été réformée, induisant la fermeture d’une vingtaine de ses représentations diplomatiques à l’extérieur. Parmi ces ambassades qui mettent déjà la clé sous le paillasson il y a celle du Bénin au Niger. Le chef de cette représentation diplomatique a rencontré ce mercredi 22 juillet, le président de l’Assemblée nationale nigérienne. Noël Koumba Koussey qui est en fin de mission est allé faire ses adieux à Ousseni Tinni.

Pour le diplomate béninois dont les propos sont rapportés par l’Agence de Presse Nigérienne, il était de bon ton qu’il vienne dire au revoir au chef du parlement Nigérien parce que l’ambassade du Bénin sera fermée le 31 juillet prochain. Ce qui marque ainsi la fin de sa mission à Niamey. Il assure cependant que son départ ne veut nullement signifier une fin des relations entre son pays et le Niger.

” Les relations sont toujours maintenues “

« Le Niger et le Bénin sont des pays frères. La fermeture de l’Ambassade de Niamey ne marque pas une rupture entre les deux pays. Les relations sont toujours maintenues. C’est un changement physique qui va se faire » a-t-il fait savoir. Le diplomate dira aussi que le Bénin et le Niger entretiennent d’excellentes relations au plan économique et social. Des acquis qui ne seront pas ébranlés par la fermeture de l’ambassade de son pays, a-t-il poursuivi. Rappelons que le président de l’Assemblée nationale nigérienne avait travaillé à l’OCBN.

Noël Koumba Koussey dira d’ailleurs que celui-ci « maîtrise beaucoup le Bénin » pour avoir été « un responsable » de l’Organisation Commune Bénin Niger. Le diplomate béninois a ensuite évoqué les conseils reçus du président du parlement nigérien en ce qui concerne la collaboration entre les parlements du Bénin et le Niger.