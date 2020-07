Sira Sylla, députée française LREM de Seine-Maritime, a réagi après une action menée par des militants du mouvement politique identitaire d’extrême droite Génération identitaire, ce samedi 25 juillet 2020. Sur Twitter, elle a laissé voir que ses détracteurs ne l’atteindront jamais. « Je suis très fière du travail que je me mène avec conviction en tant que députée de la République française depuis 3 ans notamment pour ma circonscription et la relation Afrique-France. ». Elle a terminé son message en l’accompagnant d’emojis qui représente un poing brandi : « Plus déterminée que jamais! ».

Une diminution des frais sur les transferts d’argent vers l’Afrique

La cause de l’action des militants de Génération identitaire est une missive adressée au ministère de l’Economie. Elle avait pour but de demander une diminution des frais sur les transferts d’argent vers l’Afrique. Ceux-ci ont drastiquement chuté en raison de l’épidémie de coronavirus et de ses conséquences sur les revenus des familles d’expatriés. Au début du mois de juillet, la députée avait évoqué la situation dans un entretien accordé à un média français. Cependant, cette diminution des frais de transfert d’argent n’a pas été du goût de Génération identitaire, qui a notamment préconisé sur des pancartes, la « remigration », plutôt que la « défiscalisation ». Les militants ont usé de slogans marqués de xénophobie, des fumigènes et une banderole, pour protester contre la lettre de la parlementaire.

« Des sous-entendus racistes menaçants »

« Pensez à nos emplois, pas à la diaspora » ont-ils réclamé, tout en ajoutant « aidez les Français, pas les Africains ». Il n’a pas fallu longtemps pour que des membres du gouvernement viennent apporter leur soutien à Sira Sylla. « Venir à plusieurs prendre possession d’un espace, y brandir le portrait d’une députée pour tenter de l’intimider, proférer des sous-entendus racistes menaçants, tout ceci est abject! » a notamment laissé voir la ministre déléguée en charge de la citoyenneté. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a fermement condamné les attitudes « des militants identitaires, fustigeant l’idéologie haineuse de groupuscules extrémistes ».

