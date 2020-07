En France, Gerald Darmanin, Ministre de l’Action et des Comptes publics depuis 2017, était depuis le 06 juillet dernier, le ministre de l’intérieur du troisième gouvernement formé sous la présidence Macron : le gouvernement Jean Castex. Une nomination qui en Hexagone, avait tout de suite soulevé un tollé dans les rangs des détracteurs du président Macron, mais surtout dans celui des féministes. Gerald Darmanin, avait une affaire pendante d’agression sexuelle dans laquelle il était accusé.

Une nomination toujours décriée…

Le nouveau ministre de l’Intérieur et nouveau grand Patron de la police nationale de M. Macron, Gérald Darmanin, a été accusé de viol dans une affaire qui date de 2009. L’accusation de viol contre M. Darmanin, rejetée une première fois par la justice française en 2018, a été rouverte en juin dernier lorsqu’une cour d’appel de Paris a décidé que l’enquête préliminaire n’était pas allée assez loin.

Du coup sa nomination, aux côtés de celle du nouveau ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, lui également critiqué pour sa défense de clients accusés de violences envers les femmes alors qu’il était avocat, faisait dire aux détracteurs du président français qu’il y avait à l’Elysées une « culture de viol “En Marche” ». Un pied de nez évident à la LREM.

Le 14 Juillet dernier, lors de son discours officiel pour la fête Nationale, le président Macron avait défendu son choix et mis en avant la présomption d’innocence pour défendre son nouveau ministre de l’intérieur. Mais les manifestations de féministes aidant, le débat autour de la pertinence de la culpabilité de Darmanin d’abord et ensuite celui de la pertinence du choix du ministre, semblait ne pas vouloir se résorber. Et selon de nombreux observateurs, le président Macron, qui avait encore deux années à faire à l’Elysées, venait peut-être de sérieusement compromettre ses chances de réélections.