En France, crise sanitaire, obligeant, et mesures de prévention contre les contaminations, contraignant ; tous les concerts et autres spectacles étaient annulés dès le 14 Mars 2020. Mais en Mai, l’Hexagone amorçait sa sortie nationale de déconfinement et au 15 juin 2020, pratiquement toutes les salles de spectacles étaient de concerts étaient autorisés à rouvrir, et les festivals pouvaient repartir de plus belle. Seulement au 06 juillet, était maintenue une interdiction de rassemblement de plus de 5000 personnes, des tergiversions qui avaient fait sortir de ses gonds le rappeur français Akhenaton.

Akhenaton s’en prend aux autorités gouvernementales

Akhenaton est rappeur et lead vocal pour le mythique groupe de rap français crée en 1988, ‘’IAM’’. IAM et Akhenaton devait se produire le 18 juillet prochain, sur la scène du au festival du Rocher à Pierrelatte dans la Drôme, dans le sud-est de la France, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Un concert hors salle prévu depuis peu, mais qui avait été la semaine dernière annulée et reportée. Les responsables du Festival n’ayant pas eu l’aval de la préfecture pour les concerts hors salle parce qu’ils pouvaient drainer plus de 5000 spectateurs.

Or, le Conseil d’Etat français au 06 juillet, par sécurité sanitaire, avait maintenu l’interdiction de rassemblement pour plus de 5000 personnes. Un retournement de situation qui avait eu le don d’exaspérer le rappeur de 51 ans qui via les réseaux sociaux avait publié une petite vidéo, coup de gueule.

« On ne peut pas être trimballé à gauche, à droite comme ça . On dit vous faites ça , vous ne faites pas ça, on ne traite pas les autres métiers comme ça, on interdit certains concerts alors que le jeunes s’entassent tous le jours dans des metros , serrés comme ça dans des régions où il y a beaucoup de cas de Covid.(…) et nous on est là comme des cons à attendre », s’était exclamé via Facebook, le rappeur. Pour Akhnaton, les politiques gagneraient à « accorder leurs violons », afin de fournir des « réponses précises » ; parce que ce « discours » selon le chanteur de IAM, « il est très brouillon depuis le début ».