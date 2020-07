Alors que six hommes de la compagnie de sécurisation et d’intervention (CSI) de Seine-Saint-Denis sont actuellement entendus dans le cadre d’une vaste enquête portant sur des soupçons de racket, de vol et de revente de stupéfiants, la brigade entière pourrait être démantelée. En effet, selon la presse, la CSI 93, serait actuellement visée par une quinzaine d’enquêtes pour violences, falsifications ou encore trafics en tous genres.

Résultat, alors que la brigade est sous le feu des projecteurs, les autorités ont décidé de partiellement la démanteler. Une manière également, de répondre aux nombreuses critiques concernant les excès de zèle de la police française. Outre les faits cités ci-dessus, une autre procédure retient les attentions, concernant cette fois-ci, la violente interpellation d’un jeune homme de 20 ans, du côté de Saint-Ouen, au mois d’août 2019.

6 hommes actuellement en garde à vue

Filmée, la scène montrait un policier en civil, frapper à plusieurs reprises l’individu arrêté. Celui-ci a ensuite déposé plainte pour violences. Plusieurs autres enquêtes sont actuellement en cours, laissant penser que des dizaines d’autres représentants des forces de l’ordre pourraient être concernés par ces faits dénoncés. Face à l’ampleur du phénomène, le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a confirmé qu’une réflexion allait être entamée dans les délais les plus brefs, au sujet de la CSI 93, qui pourrait faire l’objet d’une vaste restructuration.

La CSI 93, démanteler ?

Service de police agissant au niveau département, les compagnies de sécurisation et d’intervention sont souvent au cœur des opérations locales. En civil ou en uniforme, les policiers ont souvent à faire, notamment dans les grandes villes, à la sécurisation des quartiers. Dans le 93, ce genre de faits a été relaté à de multiples reprises. En 2015, cinq membres de la BAC de Stains, ont été mis en examen pour vol et trafic de stupéfiants.