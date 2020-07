La crise sanitaire mondiale a eu un impact indéniable sur l’Economie mondiale. D’ailleurs les multiples sorties de déconfinement et autres levées de verrouillage auxquelles l’on assistait depuis le début du mois de juin, n’ont pour principal objectif que de permettre aux différentes économies nationales de se relancer. Le Sénégal ne s’inscrivait pas dans une dynamique différente.

Le gouvernement Sall, conscient des énormes répercussions économiques et financières de la crise sanitaire sur le pays et notamment sur sa population, a mis en place un « Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du COVID-19, #FondsForceCovid19 ». Un fond dont l’utilisation devrait dans le cadre de travail multisectoriel et interministériel du « Programme de Résilience économique et sociale »(PRES) et selon un Plan de relance de l’Economie bien établi. Un programme gouvernemental à propos duquel ce Jeudi, le président Sénégalais, Macky Sall disait être disposé à répondre à toutes les interrogations.

Les sénégalais invités à interroger le Président de la République

Le #FondsForceCovid19, se voudrait avant et les autorités étatiques, un fonds de solidarité, donc constitué d’abord par les sénégalais pour les sénégalais. D’un montant de 1000 (mille) milliards de FCFA, il devrait selon le gouvernement, être alimenté par l’Etat, le secteur privé, les partenaires au développement et « toutes les bonnes volontés ». Ce fonds se déclinerait donc en des enveloppes ponctuelles affectées entre autres à l’achat de vivres pour l’aide alimentaire d’urgence, ou encore à la remise partielle des dettes fiscales dues par les entreprises ou les particuliers, ou même en des « mesures spécifiques » aux secteurs les plus touchés, à la presse et même à la diaspora.

Tout un Programme donc qui devrait faire intervenir le gouvernement dans toute sa composante, des représentants de l’Etat, des représentants de l’Assemblée Nationale et de la Société civile. Ce jeudi donc, c’est à propos de ce programme et de ce Fonds, que le président Macky Sall voudrait s’entretenir avec ses concitoyens. L’initiative présidentielle qui n’avait rien d’une consultation générale, semblerait plutôt issue de la volonté du président Macky Sall de jouer la carte de la transparence, en permettant au sénégalais lambda de lui poser directement ses préoccupations.

Sur Twitter, le compte officiel du président sénégalais avait publié : « Je vous invite à me poser vos questions sur le Programme de résilience économique et sociale Force Covid-19 et le Plan de relance de l’économie nationale. Envoyez vos questions par vidéo (< 30 sec) avant le 21 juillet à l’adresse suivante : digital@presidence.sn#Covid19sn ». Une publication qui avait suscité des réactions diverses.