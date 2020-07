Suite à l’annonce des sanctions à l’encontre de la Chine par le Canada, le gouvernement chinois a mis en garde ce dernier. Ce lundi 06 juillet 2020, l’empire du milieu a envoyé une mise en garde à l’Etat canadien contre une nouvelle détérioration des relations diplomatiques bilatérales. « La Chine condamne fermement (les sanctions canadiennes) et se réserve le droit de prendre des mesures complémentaires » a confié à la presse, le porte-parole de la diplomatie chinoise Zhao Lijian. Selon ses propos, le Canada « devra en assumer toutes les conséquences ».

Une violation du droit international

Pour le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, les décisions prises par Ottawa, sont une « une violation grave du droit international » et une « ingérence » dans les affaires chinoises. Il a ajouté que « la Chine appelle le Canada à rectifier immédiatement ses erreurs (…) afin d’éviter une nouvelle dégradation des relations » entre les deux pays. Notons qu’après l’imposition par la Chine d’une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, le Canada avait annoncé le vendredi 03 juillet dernier, qu’il met fin à son traité d’extradition avec l’ancienne colonie Britannique et ses exportations de matériels militaires « sensible ».

L’arrestation de Meng Wanzhou

Concernant la loi chinoise, plusieurs pays avaient invité la Chine à faire marche arrière sur sa loi sur la sécurité nationale à Hong Kong. Cette disposition fait craindre un important recul des libertés en vigueur à Hong Kong, à l’opposition démocrate locale. Pour rappel, les tensions entre le Canada et la Chine se sont détériorées depuis 2018. A la fin de cette année, Meng Wanzhou, directrice financière et vice-présidente du Conseil d’administration de Huawei avait été arrêtée. Cette interpellation avait été suivie de l’arrestation de deux citoyens canadiens en Chine.