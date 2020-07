D’après le bilan des morts dus à la pandémie du nouveau coronavirus en Inde ce vendredi, les cas de décès sont estimés à plus 35 740. Toutefois, d’autres personnes sont également mortes à cause du virus sans avoir été infectées par celui-ci. Si dans le but d’arrêter la propagation du virus, les autorités ont décrété la fermeture des grands lieux de rassemblement comme les lieux de culte et les bars, cette décision du moins, ne restera pas sans entraîner d’autres conséquences.

Dans d’autres pays, se sont les violences conjugales, mais en Inde, certains abonnés des bars ont tenté de réaliser le miracle de Canaan en voulant transformer les gels hydroalcooliques destinés à la désinfection des mains, en alcool buvable. Mais il semble qu’ils n’ont pas encore reçu l’autorisation de Jésus.

Le gel contient jusqu’à 60% d’éthanol

Ils sont au total 9 personnes, selon les informations de la police locale à avoir bu une grande quantité de la solution en lieu et place de leurs boissons habituelles, puisque tous les bars sont fermés. Très rapidement, ils vont tous tomber en syncope avant d’être évacués à l’hôpital. Mais une fois à l’hôpital, les jeux étaient déjà faits, ils ont tous succombé à la prise du gel hydro alcoolique qu’ils ont mélangé avec de l’eau ou de soda.

Le gel en effet, contient jusqu’à 60% d’éthanol, le principe actif de l’alcool, soit le même volume que dans un whisky ou un rhum. Aux USA, des jeunes gens avaient trouvé des moyens d’extraire l’alcool de la solution. Ils tirent ainsi plusieurs verres à fort concentré éthylique d’une petite bouteille vendue librement dans le commerce. Si dans le temps, la recette avait largement circulé sur les réseaux sociaux, elle demeure toutefois dangereuse.