Jets privés et fausse royauté : deux frères de l'Ohio condamnés pour une escroquerie à 21 millions

Deux frères originaires d’East Cleveland, dans l’Ohio, ont été condamnés le 5 mai 2026 à de lourdes peines de prison pour avoir orchestré une série d’escroqueries totalisant près de 21 millions de dollars, en se faisant passer pour des membres de la royauté du Moyen-Orient.

Zubair Al Zubair, 42 ans, et son frère Muzzammil Al Zubair, 31 ans, ont été condamnés respectivement à 24 et 23 ans de réclusion par le juge fédéral Donald Nugent, du tribunal du district nord de l’Ohio. « Vous avez volé beaucoup d’argent, escroqué des gens et donné une terrible image d’East Cleveland », a déclaré le magistrat à l’audience, ajoutant : « Vous l’avez essentiellement étalé en conduisant une Rolls-Royce et en prenant des jets privés. »

Une façade soigneusement construite

Selon les documents judiciaires du département américain de la Justice, les deux frères ont bâti sur plusieurs années une image de richesse extrême et de connexions au plus haut niveau. Zubair prétendait être marié à une princesse des Émirats arabes unis et membre de la famille royale émiratie. Son frère Muzzammil se présentait comme gestionnaire de fonds spéculatifs — une expertise qu’il aurait acquise, selon l’acte d’accusation, uniquement en visionnant des vidéos sur YouTube.

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Leur train de vie ostentatoire comprenait des jets privés affrétés pour des voyages à Aspen, Miami, Londres, Bucarest et Madrid, une flotte de véhicules de luxe incluant Rolls-Royce, Lamborghini et Porsche, des dizaines d’armes à feu, ainsi qu’un fusil de style AK-47 plaqué or fabriqué sur mesure.

Des victimes sur plusieurs continents

Les escroqueries, commises entre juin 2020 et août 2023, ont ciblé des victimes aux profils variés. L’ex-petite amie de Zubair, ressortissante des Émirats arabes unis, aurait perdu 737 000 dollars. Un investisseur chinois aurait quant à lui été délésté de près de 18 millions de dollars, convaincu que les frères contrôlaient un complexe industriel et y développeraient une activité de cryptomonnaie. Les deux hommes auraient également détourné des fonds d’aide Covid-19 destinés aux petites entreprises.

Un complice au sein de la mairie

Michael Smedley, 56 ans, chef de cabinet du maire d’East Cleveland, a été condamné à plus de huit ans de prison pour avoir facilité les opérations des deux frères en échange de cadeaux — places en loge pour les matchs des Cleveland Browns, repas dans des restaurants haut de gamme, wagyu japonais, cigares et promesses d’emploi. En contrepartie, il aurait fourni aux frères des lettres officielles sur papier à en-tête de la ville, des badges de police d’East Cleveland et leur aurait obtenu le titre de « Conseiller économique international » auprès de la municipalité.

À l’issue d’un procès de deux semaines, les trois hommes ont été reconnus coupables de complot en vue de corruption, de fraude électronique, de blanchiment d’argent et de détournement de fonds publics, selon le verdict rendu le 2 février 2026.