USA : un riche restaurateur tue sa femme enceinte, leurs enfants puis se suicide

Un drame familial a secoué Houston, au Texas, où Matthew Mitchell, restaurateur et ancien dirigeant d’une entreprise pharmaceutique, a été retrouvé mort avec sa femme enceinte et leurs deux jeunes enfants. La police de Houston privilégie la thèse d’un triple meurtre suivi d’un suicide après la découverte des corps lundi en fin d’après-midi dans une résidence du quartier huppé de River Oaks.

Selon les autorités locales citées par FOX 26 Houston, Matthew Mitchell, 52 ans, aurait abattu son épouse Thy Mitchell, 39 ans, ainsi que leurs deux enfants âgés de 8 et 4 ans, avant de retourner l’arme contre lui. Les secours ont été alertés vers 17h30 après l’intervention d’une baby-sitter venue au domicile familial.

Les enfants retrouvés dans leurs chambres

D’après les premières constatations relayées par les pompiers de Houston, les deux enfants ont été retrouvés morts dans leurs lits. Les enquêteurs n’ont toutefois pas indiqué à quel moment précis les décès seraient survenus.

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La police poursuit les investigations afin de reconstituer le déroulement des faits et déterminer les circonstances exactes de cette affaire. Aucun mobile officiel n’avait été communiqué au moment des premières déclarations publiques des autorités texanes.

Matthew Mitchell était connu à Houston comme propriétaire et gérant du restaurant Traveler’s Table. Le site internet de l’établissement indique qu’il avait suivi des études à l’université Emory avant de poursuivre des formations en France, en Italie et à l’université d’Oxford, au Royaume-Uni.

Un ancien dirigeant du secteur pharmaceutique

Avant de se lancer dans la restauration, Matthew Mitchell avait travaillé comme journaliste à Londres, Paris et New York, selon la présentation publiée par son entreprise. Il avait ensuite pris la direction du Texas Center for Drug Development, Inc., une société spécialisée dans la recherche clinique pharmaceutique. Plus de dix ans après cette expérience dans l’industrie pharmaceutique, il avait ouvert son premier restaurant à Houston. Son établissement était devenu l’une des adresses connues de la ville.

Cette affaire intervient alors que plusieurs drames familiaux similaires ont récemment relancé le débat aux États-Unis sur les violences domestiques, la santé mentale et l’accès aux armes à feu. Les autorités américaines sont régulièrement confrontées à des affaires qualifiées de « meurtre-suicide », dans lesquelles un membre de la famille tue ses proches avant de se donner la mort. L’enquête reste en cours à Houston et les autorités locales doivent encore publier les résultats officiels des autopsies ainsi que les conclusions médico-légales sur les circonstances exactes des décès.