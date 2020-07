Internet est rempli d’escroqueries en tous genres. Récemment, plusieurs Français et françaises ayant confié leur souhait de tout quitter pour partir vivre au Canada, ont en fait l’amère expérience. Certains sont effectivement tombés sur des sites dont la seule préoccupation est de faire payer les gens de petites fortunes, pour leur faire croire à leur rêve.

Parisienne, Anne Donguy est l’une des dernières victimes du site ItsCanadaTime. Selon elle, le site lui a demandé toute une série d’informations basiques, liées à son e-mail, son adresse ou encore âge. Très vite, un conseiller va alors tenter de la joindre. Les deux discutent et, bonne nouvelle, Anne est éligible au programme d’immigration au Canada. Pour 5.000 euros, ItsCanadaTime peut alors gérer l’ensemble du processus. Malheureusement, il n’en sera rien.

De nombreuses arnaques à l’immigration

Ce cas là, n’est pas isolé. Certaines personnes ont dépensé bien plus, à commencer par Marianne Jaffar habitante de l’est de la France, qui elle, a payé pas moins de 6.500 euros au même site ItsCanadaTime, qui, depuis, a cessé de lui donner des nouvelles. Ces arnaques elles, sont bien connues des autorités canadiennes. En effet ce pays d’Amérique du Nord, est très souvent classé en tête des nations visées par les futurs expatriés. En outre, le pays est très ouvert, notamment à la main d’œuvre française. Résultat, certains sites ont décidé de surfer sur ce momentum, pour bâtir un business bien illégal.

179 plaintes l’an dernier

L’ensemble des sites d’arnaques sont directement gérés par des serveurs installés en Israël. Tous opèrent selon le même mode opératoire, à savoir d’importantes publicités sur les réseaux sociaux et promettent un retour rapide et le plus souvent, positif. L’an dernier, 179 plaintes et dénonciations ont été déposées auprès du Centre antifraude du Canada, pour escroquerie à l’immigration ou tentative d’escroquerie à l’immigration.