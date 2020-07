Le représentant de l’Etat sénégalais devant la Cour de Justice de la CEDEAO a demandé à l’instance sous régionale de justice de rejeter une fois encore les plaintes des héritiers de Cheikh Tidiane Diop. Les proches de cet homme qui s’est donné la mort devant les grilles du palais présidentiel en novembre 2018 continuent de traîner en justice les autorités sénégalaises car ils estiment que les droits fondamentaux de l’illustre disparu auraient été violés. Devant la Cour de Justice de la CEDEAO ce vendredi, les avocats ont déclaré qu’ils poursuivent l’Etat Sénégalais pour la violation du droit à l’intégrité physique, la violation du droit à la santé et la violation du droit à la vie de Cheikh Tidiane Diop.

500 millions de dommages et intérêts…

Cette nouvelle initiative intervient après les différents jugements d’un tribunal de première instance, d’un autre en appel et d’un autre encore devant la Cour de Cassation qui étaient en leur défaveur. Tout serait parti du séjour carcéral qu’a eu Cheikh Tidiane Diop à la maison d’arrêt de Rebeus. Une piqure qu’il aurait reçue à l’infirmerie dans ce centre pénitencier lors de sa détention provisoire aurait engendré une gangrène qui a par la suite abouti à l’amputation de son bras droit.

Cette situation l’a ainsi amené à déposer une plainte contre l’infirmerie de la prison et prend comme responsable l’état sénégalais. Il réclamait pour dommages et intérêts, pour toute cause et préjudice confondus, le montant de 500 millions de francs CFA. Le plaignant s’est ainsi suicidé suite aux différents jugements qui n’étaient pas en sa faveur. Aussi, ses parents ont-ils à nouveau évoqué l’affaire ce vendredi devant la Cour de Justice de la CEDEAO. Le représentant de l’Etat sénégalais a invité les juges à purement et simplement rejeter la plainte.

Inexistence de preuves selon l’Agent judiciaire de l’Etat

« En aucun moment les héritiers de Cheikh Tidiane Diop n’ont pu apporter les preuves de leurs allégations selon lesquelles l’Etat serait impliqué dans l’évènement tragique qui a eu lieu », a dans un premier temps fait remarquer l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE), Moussa Thiam. « Nous demandons que la requête soit purement et simplement rejetée. Nous avons estimé que c’est juste une procédure détournée pour faire rejugée une affaire qui a été déjà épuisée », a-t-il poursuivi.