Le gouvernement français a salué l’implication des pays ouest-africains dans la résolution de l’instabilité politique au Mali. Cette réaction de la France a eu lieu ce vendredi 24 juillet 2020. Elle a exhorté les autorités ainsi que l’opposition à suivre les recommandations des médiateurs de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO), afin de sortir de la crise. La diplomatie française a, dans un communiqué, salué la décision de le CEDEAO de tenir le lundi 27 juillet 2020, un sommet extraordinaire.

La France est très engagée militairement au Mali

« La France reste cependant préoccupée par le retard pris dans la mise en œuvre des recommandations déjà émises » a indiqué le ministère français des Affaires étrangères, tout en estimant qu’elles pourraient permettre de restaurer la légitimité des institutions décriées à savoir l’Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle. Selon le Quai d’Orsay, ces recommandations pourraient également permettre de « répondre aux demandes de l’opposition et la société civile, dans le strict respect de la Constitution ». Notons que la France est très engagée militairement au Mali, à travers la force Barkhane, qui combat les djihadistes et est composée de plus de 5000 hommes.

Des propositions du même genre faites en juin

Pour rappel, la CEDEAO avait notamment suggéré le 19 juillet dernier, la formation d’un gouvernement d’union nationale. A cela s’ajoute une nouvelle Cour constitutionnelle formée sur la base d’un consensus, et qui sera chargée de trouver une solution concernant le litige entourant des résultats des législatives de mars-avril. Par ailleurs, des propositions du même genre avaient été faites en juin, par une première mission de la CEDEAO, mais n’avaient abouti à aucun changement. La visite effectuée hier jeudi 23 juillet 2020 par les présidents du Sénégal, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Niger et le Nigeria, n’avait aussi apporté aucun changement.