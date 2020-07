Ce samedi 25 juillet, le président Brésilien Jair Bolsonaro a confirmé l’information selon laquelle, il était désormais négatif au coronavirus. Diagnostiqué positif le 7 juillet dernier après avoir longtemps minimisé l’impact de la crise et la maladie en elle-même, le président brésilien, qui ne respectait pas vraiment les mesures de sécurité.

C’est via son compte Twitter que le président brésilien de 65 ans a confirmé être désormais guéri de la covid-19. Selon lui, c’est bien son traitement à base d’hydroxychloroquine qui l’a aidé à vite se débarrasser du virus. Une maladie qui l’aura forcé à rester confiné chez lui, ce qui l’a rendu quelque peu stressé, comme il l’a avoué sur les réseaux sociaux.

Jair Bolsonaro, guéri du coronavirus

Cependant, cela ne l’a pas empêché d’être pris en photo dans les rues brésiliennes, toujours positif, ne portant pas de masque. Depuis le début de la maladie, le président brésilien n’a cessé d’en minimiser l’impact, estimant que celle-ci n’était qu’une petite grippe, qui faisait beaucoup de bruit qu’elle ne devrait. Refusant le confinement, il a décidé de placer l’économie en tête de son plan d’action. Aujourd’hui, le Brésil est le second pays le plus touché au monde, derrière les États-Unis, avec plus de deux millions de personnes touchées et plus de 85.000 décès enregistrés depuis le début de la pandémie.