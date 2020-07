Annoncé depuis quelques mois, le futur parti d’opposition dénommé “Les démocrates”, n’est pas un leurre. C’est du moins ce qu’on est tenté de croire en écoutant Alexandre Hountondji. En effet, l’ancien ministre du régime Yayi a indiqué dans les colonnes du journal Matin Libre, que le prochain congrès de ce futur parti se prépare activement. « Les Démocrates, c’est déjà là. Non mais regardez nous bien. Vous croyez que nous on n’existe plus ? Le moment venu, nous allons tout mettre devant vous parce que c’est des choses qui vous concernent » a-t-il déclaré.

L’homme politique a par ailleurs regretté que les ténors de la future formation politique aient été dépossédés de leurs partis par “l’infiltration et la corruption”. Rappelons que l’ancien ministre est un ex membre fondateur des Forces Cauris pour un Bénin Émergent. Un parti qu’il a depuis quitté comme tant d’autres après la crise. Il ne faudra décidément pas compter sur lui pour rallier la mouvance présidentielle. Sa sensibilité, c’est l’opposition. « Je suis des Démocrates, c’est clair. Si je ne suis pas membre fondateur, je serai adhérent. Ça c’est ma sensibilité » a-t-il laissé entendre dans les colonnes de Matin Libre.

“Ces allégations sont totalement fausses“

Rappelons que Nicéphore Soglo avait nié sa participation au projet de création d’un grand parti d’opposition. « Ces allégations sont totalement fausses et ne sont rien d’autres que de grotesques mensonges visant à distraire le peuple béninois face à l’impasse de plus en plus épaisse dans laquelle le plonge le régime dit de la Rupture » avait indiqué le cabinet de l’ancien président dans un communiqué. Boni Yayi, dont le nom a été également cité comme membre du futur parti n’a fait aucune déclaration.