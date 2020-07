Le nouveau ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin a fait savoir qu’il est « tranquille comme Baptiste », face aux critiques dont il fait l’objet. Dans une interview accordée à un média français l’homme politique âgé de 37 ans visé par une plainte pour agression sexuelle, a indiqué être à l’entière disposition de « tous les magistrats de France ». Il a confié au média qu’« il faut quand même mesurer ce que c’est que d’être accusé à tort, de devoir expliquer à ses parents ce qu’il s’est passé parce que, c’est vrai, j’ai eu une vie de jeune homme », tout en soulignant que son honneur a été sali, et sa famille « insultée ». Il a par ailleurs rappelé que trois décisions de justice lui « ont été favorables ».

Elle se serait sentie obligée de « passer à la casserole »

En 2017, le remplaçant de Christophe Castaner avait été accusé de viol par Sophie Patterson-Spatz, une femme qui lui avait fait appel en 2009, quand il était chargé de mission au service des affaires juridiques de l’UMP (actuel LR). Cela, afin d’essayer de faire annuler sa condamnation de 2004 pour appels malveillants et chantage, à l’égard d’un ancien compagnon. Selon les propos de la présumée victime, Gérald Darmanin lui aurait promis son soutien et elle se serait sentie obligée de « passer à la casserole ». Cependant, le ministre qui a admis avoir eu une relation sexuelle avec Sophie Patterson-Spatz, a fait savoir qu’il s’agissait d’une relation librement consentie. Dans un premier temps, l’affaire avait été classée sans suite.

Cette affaire a fait l’objet de manifestations féministes

Au début du mois de juin, la procédure avait été à nouveau lancée par la Cour d’appel de Paris, qui avait demandé de nouvelles investigations. Notons que depuis son entrée dans le gouvernement, cette affaire a fait l’objet de manifestations et de tribunes féministes. Une chose que déplore Gérald Darmanin, en regrettant que « quand on ne peut pas attaquer sur le fond, on essaie de salir ». Dans un entretien accordé à un média français, il a estimé faire « l’objet d’une calomnie ».