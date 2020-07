Plusieurs responsables d’un grand chantier d’un hôpital de Pyongyang, ont été licenciés par le leader nord-coréen Kim Jong-un. L’information a été donnée ce lundi 20 juillet 2020 par des médias nord-coréens. L’homme fort de la Corée du Nord a également réprimandé les responsables du chantier d’un prestigieux hôpital de la capitale, pour avoir fait preuve de négligence financière. Au cours d’une cérémonie en mars dernier, le numéro un nord-coréen avait décrit ce projet comme une « mission cruciale », pour la politique sanitaire du pays.

Il a « souligné des problèmes graves »

D’après un média, après avoir été informé de l’évolution du chantier, durant une visite du site, il a « souligné des problèmes graves ». Le leader nord-coréen a fustigé que la commission responsable du chantier ait été « négligente », dans le financement du projet, dont le « budget n’est pas correctement établi ». Aussi a-t-il indiqué que le projet a été lancé « pour le bien du peuple », tout en déplorant qu’il multiplie dorénavant les demandes d’ « assistance ». Par ailleurs, Kim Jong-un a demandé à ce qu’une enquête soit ouverte par le Comité central du parti au pouvoir, et que ce dernier remplace « les responsables » du chantier. Aucun détail n’a été donné sur la nature des négligences. D’autres sources ont indiqué que le renforcement des contrôles aux frontières dans le contexte de la pandémie du coronavirus (covid-19), a entraîné des problèmes à s’approvisionner en matériaux. Cela provoque alors un retard des chantiers nord-coréens.

La construction lancée sur un site prestigieux

Notons que depuis plusieurs années, les chantiers constituent un moyen de propagande intérieure, afin d’asseoir la crédibilité des autorités de Pyongyang. Cependant, certains experts ont constaté que la priorité est habituellement donnée à la rapidité de l’exécution des travaux, plutôt qu’à la qualité des infrastructures. La construction de l’Hôpital général de Pyongyang a été lancée sur un site prestigieux, sur les côtes du fleuve Taedong, en face de la colline de Mansu. C’est dans ce lieu que trônent plusieurs statues de Kim Il Sung, fondateur du régime, et de Kim Jong Il, son fils et successeur, et père de Kim Jong un. Il était censé être achevé le 10 octobre prochain, date du 75e anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs.