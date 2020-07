Les symptômes physiques de la passion entre deux individus tel qu’avoir des papillons dans le ventre, la perte de la faim, une difficulté accrue à vous endormir seul, oublier la notion de temps, voire la joie extrême ressentie à la vue de l’être aimé sont autant de réactions qui animent à la fois les individus de la société. L’amour est connu pour engendrer de nombreux effets positifs sur le corps humain selon plusieurs scientifiques mais les sages africains avec leur grand savoir biomimétique et leur génie ont su observer le pouvoir positif de l’amour au-delà des sentiments amoureux.

En Afrique, l’amour existe entre deux individus, les personnes liées par les liens de parentés (ce qu’on appelle la fraternité), les personnes liées par des liens d’amitié et même entre 2 humains vivants dans la même société sans nécessairement se connaître sur une longue période. L’amour existe donc bel et bien chez les africains et ce n’est pas que les sentiments amoureux. La particularité de la notion d’amour sur le continent noir c’est que les flammes de l’amour illuminent suffisamment le cœur ou l’état d’esprit des personnes animées de sorte qu’elles deviennent plus actives, plus gaies ou plus heureuses.

La notion d’éclairage évoquée dans ce proverbe exprime l’intensification des réactions ou mentalités positives dès la présence d’amour entre les individus ou dans le milieu concerné. La véritable signification de ce proverbe africain court de 10 mots vient alors rappeler à ses héritiers et ceux qui l’entendent qu’à chaque rayonnement de sentiments d’amour ou de fraternité, cela donne un effet de rayonnement positif comme une lumière qui éclaire tellement qu’on ne sentirait plus les variations entre le jour et la nuit. Les sages africains se servent de ces paroles pour rappeler aux individus l’importance de la fraternité, de l’amour positif dans les communautés et combien la notion du communautarisme est un joyau à préserver qui rendra plus actif, plus heureux, et toujours illuminé.