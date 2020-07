Ce proverbe africain vient intégrer plusieurs principes des valeurs de bases enseignées dans les multiples cultures de ce continent : le courage, la détermination et la persévérance. Très tôt dès l’enfance, l’éducation africaine apprend à ses héritiers à marcher, à exécuter des tâches domestiques et agricoles, à savoir se défendre, à savoir se nourrir, à courir et apporter un gain à la famille/village d’appartenance.

Ce qui vient expliquer encore les valeurs du « vivre ensemble » sur le grand continent noir. Cependant, les anciens ont gardé à l’esprit que tout ne se passe pas toujours comme sur des roulettes et sans problèmes. Effectivement, en réalisant ces différentes contributions, les individus vivront une variété d’expériences où ils auront à relever plusieurs défis à niveau de difficultés variables. Des erreurs peuvent être commises à ces moments, cela est même inévitable au cours de toute vie humaine. Heureusement, les traditions africaines dans le but de préserver l’esprit humain de la dépression et du découragement, ont pensé aux moyens d’éviter la dérive négative du mental humain.

La véritable signification de ce proverbe africain vient alors rappeler à ses héritiers et ceux qui l’entendent qu’en dépit de l’erreur commise, il y a toujours ce grand mérite d’avoir essayé avec courage d’accomplir un effort ou d’avoir posé des actions. D’ailleurs, c’est ainsi qu’intervient la détermination car chaque action accomplie ou réalisée même si elles n’ont pas nécessairement obtenu le succès escompté sont des efforts qui conduiront à force de persévérance à construire du positif dans la vie du sujet concerné.

Il y a toujours une lumière au bout du tunnel dit-on. L’éducation africaine dans ses enseignements est consciente de l’erreur et ne flagelle pas ses héritiers bien qu’elle offre une panoplie d’outils pour les éviter. Car une personne éduquée tentera de poser des actions saines ou de défense conformément aux défis de sa vie, mais comme un bébé qui fait ses premiers pas maintes fois il peut retomber. En Afrique nul place au désespoir ou au découragement ou même à la dépression, les sages comme les griots sauront vous requinquer avec des paroles profondes et vivantes !