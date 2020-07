Les nouvelles ne sont pas bonnes du côté du Mali. La médiation de la Communauté économique des états de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ne semble pas en bonne voie. Pour l’instant, elle ne permet pas encore au pouvoir et à l’opposition qui peinent depuis six semaines à s’entendre pour sortir le pays de la crise, de s’accorder sur l’essentiel. Les leaders du Mouvement de contestation du 5 juin (M5-RFP) n’ont pas reçu favorablement, ce samedi 18 juillet 2020, les propositions de la mission de médiation de la CEDEAO. Ils ont rejeté la proposition de former un gouvernement d’union nationale formulée par cette médiation d’expert arrivée à Bamako depuis le mercredi 15 juillet dernier.

Pour tenter d’apaiser les tensions, la mission conduite par l’ancien président du Nigéria Goodluck Jonathan, a présenté un plan en trois points. Elle propose «le maintien du président IBK en place et une nouvelle cour constitutionnelle dont les membres comprendront 3 profils issus choisis de la magistrature, 3 personnes cooptées par le président de la république et 7 personnes choisies par les forces vives de la nation ». Ensuite, «un gouvernement d’union nationale dont la moitié des membres sera nommée par le président devait être mis en place pour enquêter sur les différentes tueries lors des manifestations ». Enfin, «l’Assemblée nationale nouvellement reconstituée sera présidée par son actuel président s’il est confirmé par la Cour constitutionnelle ou désignera son nouveau président lequel choisira les 3 membres restants de la Cour ». Pour ce faire, la mission a rencontré le M5-RFP, l’alliance hétérogène de chefs religieux et de personnalités du monde politique et de la société civile. Elle a échangé aussi avec l’imam Mahmoud Dicko, personnage incontournable du Mouvement.

Intransigeance du M5-RFP

Mais rien n’y fit. Car, le M5-RFP a affirmé dans un communiqué, que «tout au long des discussions, il a réitéré ses demandes formulées dans différentes déclarations, dont notamment, la démission de Ibrahim Boubacar Keita des fonctions de président de la République avec son régime corrompu ». Il précise que «cette exigence de démission est fondée sur l’incapacité avérée de Ibrahim B. Keita à redresser le Mali, sa gouvernance ayant conduit à la perte de l’intégrité territoriale et à la dislocation de l’unité nationale, sa perte de légitimité, les violations graves des droits et libertés, et plus récemment les massacres perpétrés par les forces antiterroristes (FORSAT) contre des manifestants aux mains nues jusque dans les lieux de culte ». De plus, il est resté ferme sur l’ouverture immédiate d’enquêtes judiciaires aux fins de poursuites contre les auteurs, «commanditaires et complices des tueries (23 morts par balles), des centaines de blessés également par balles et d’autres exactions commises, ainsi que la libération de l’Honorable Soumaïla Cissé, Chef de file de l’opposition ». Autant dire que la mission de Goodluck Jonathan et sa délégation n’a pas encore trouvé les solutions et les arguments nécessaires pour faire fléchir les positions.