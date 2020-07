Le poker vu de l’intérieur ! C’est l’expérience à laquelle la romancière Maria Konnikova s’est livrée dans un nouvel ouvrage dénommé sobrement The Biggest Bluff. Pour y parvenir, celle qui a déjà deux gros succès à son actif n’a pas fait dans la dentelle. Elle s’est elle-même insérée dans le milieu du poker en fréquentant le très célèbre Erik Seidel, joueur de renom. Prise au piège du poker, elle raconte sa passion qu’elle a acquise en essayant de tenter la bête.

Son Parcours

Maria Konnikova n’avait pas pensé faire un pareil choix au départ. Après deux gros succès littéraires et un diplôme en psychologie, rien ne la destinait à un ouvrage sur le poker qu’elle abordait sous le prisme de la chance, avant de voir des liens évidents avec la psychologie. Elle a acquis un certain nombre de techniques et de ruses auprès de la star Seidel et s’est totalement immergée dans le milieu grâce au réseau de ce dernier. Pour s’exercer, Mme Konnikova a choisi le milieu d’internet. Comme vous pouvez l’imaginer, les Meilleurs sites de poker en France et dans d’autres pays occidentaux ont été écumés par la romancière pour un résultat qu’elle juge satisfaisant; elle y fait également de formidables rencontres.

Elle s’est tellement impliquée dans le jeu qu’elle a pu remporter des succès auxquels le commun des mortels n’a accès. Des USA à Macao, elle remporte ainsi des dizaines de milliers de dollars. Autant de succès qu’elle a tenu à conter dans son ouvrage The Biggest Bluff, pour redonner au poker ses lettres de noblesse et rendre accessible ce jeu, très souvent réservé à une liste de courageux. Elle y parle aussi du lien entre la chance, l’audace et le succès.

Il faut noter que depuis la líbéralisation du secteur des jeux par l’Arjel en France, bon nombre de français tentent de se bâtir une réputation, voire même une carrière dans le domaine du poker. Ces derniers vont ainsi beaucoup apprendre de l’expérience de Mme Konnikova