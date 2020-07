Le 30 juillet prochain, sera officiellement lancé le véhicule Mars « Perseverance », véhicule à six roues qui pourrait permettre de faire avancer la science et la recherche au sujet de la vie sur Mars. En effet, ce robot va tenter de découvrir et collecter des preuves au sujet de la présence de microbes qui se seraient implantés dans les rivières de la planète rouge, lorsque ces dernières se sont formées.

Coûtant 2.7 milliards de dollars, cette mission fait partie des deux missions qui ont été préservées par la NASA au cours de cette période liée au covid-19. Le robot lui, long de trois mètres et lourd d’une tonne, dispose de 19 caméras et de deux micros. Il a également été agrémenté d’un bras robotique, de deux lasers et enfin, d’un rayon X afin de mieux scanner les roches et comprendre leur composition. Enfin, un mini-hélicoptère, baptisé Ingenuity, sera inséré sur le dos du robot, ce qui permettra d’avoir une vue aérienne des zones visitées.

Une mission longue de dix ans

Le robot est attendu sur la planète rouge, le 18 février 2021. Il devrait se poser du côté de Jezero, là même ou une rivière s’est formée il y a 3 à 4 milliards d’années, déposant par la même occasion sédiments, sable et boue. Il s’agit d’un des endroits les mieux préservés de la planète Mars et donc, l’un des plus propices à l’étude scientifique. Perseverance, si tout va bien, devrait étudier la planète Mars et ses sols pendant dix ans avant qu’un autre robot ne vienne récupérer les roches pour les rapporter.

La conquête spatiale, au centre des débats

Nous serons alors, en 2031 et, d’ici là, les rêves les plus fous sont permis. La conquête spatiale avance et évolue rapidement. Certains acteurs, comme SpaceX viennent de redonner un énorme coup d’accélérateur et pourraient viser Mars, d’ici les années à venir. De quoi offrir au monde, une opportunité unique d’en apprendre bien plus sur l’espace et la planète rouge, dans un laps de temps assez réduit.