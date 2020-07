Le tout nouveau livre paru sur l’actuel locataire de la Maison Blanche connait un succès éclatant dès le premier jour. Les statistiques relayées par la maison d’édition Simon & Schuster, indiquent une vente de 950.000 exemplaires en un seul jour. Ces chiffres incluent notamment les précommandes, ainsi que les versions audio et numérique. Selon le communiqué de l’éditeur publié ce mercredi, il s’agit d’un record qu’il n’avait jamais battu auparavant. De nouveaux tirages porteront le nombre de copies imprimées à 1,15 million pour le seul marché américain.

En tête des ventes sur Amazon

Le livre de la nièce de Trump est également en tête des ventes du site Amazon au Canada et en Australie. Tous ses records battu par Trop et jamais assez (Too Much and Never Enough), de Mary Trump interviennent dans un contexte où la Maison Blanche et beaucoup de membres de famille du président américain ont essayé d’empêcher sa publication. La présidence américaine a accusé l’ouvrage de véhiculer des mensonges ainsi que beaucoup d’affirmations sans fondement. Même l’action judiciaire initiée par un autre frère de Donald Trump, n’aura pas empêché leur nièce de présenter le milliardaire républicain comme un menteur pathologique et un narcissique.

Le premier contre Trump venant de sa famille

La psychologue accuse notamment l’actuel locataire de la Maison Blanche d’avoir participé à fragiliser son père, Fred Trump Jr. Ce frère aîné de Donald Trump est décédé à l’âge de 42 ans en 1982. Son décès est survenu suite à une crise cardiaque. Officiellement, la famille lie le décès du père de Mary Trump à son état permanent d’ivresse. Notons que ce n’est pas le tout premier livre qui présente des côtés obscurs du président américain depuis sa venue à la Maison Blanche. Mais il s’agit tout de même du tout premier venant de sa famille.