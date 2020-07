De bonnes nouvelles pour l’équipe nationale de football du Bénin. Deux écureuils évolueront en première division la saison prochaine. Il s’agit de Mickaël Poté et de Cebio Soukou. L’inusable attaquant des écureuils du Bénin Mickaël Poté, a participé au match qui a validé le ticket de son équipe pour la Süper Lig. C’était à l’occasion de la 34 e journée du championnat turc le samedi 18 juillet dernier. Mickaël Poté qui est entré en jeu à la 75e minute, a livré une passe décisive à Ibrahim Sissoko.

L’ivoirien ne s’est pas fait prier pour catapulter la balle au fond des filets de l’équipe adverse. C’était le 4e but d’Erzurumspor qui s’est imposé sur le score de 4 buts à 1. Cébio Soukou jouera également en première division l’année prochaine. Mais en Bundesliga, un championnat plus relevé que la Süper Lig. La Bundesliga , rappelons-le, est le championnat allemand de football de première division. C’est une très bonne promotion pour Cebio et son club Arminia Bielefeld.

Jodel Dossou en Europa League l’année prochaine

Le plus dur va commencer la saison prochaine puisqu’il faudra batailler sérieusement pour se maintenir dans l’élite où jouent les ogres comme le Bayern de Munich et Dortmund. Au cours de la saison qui s’achève, l’ailier droit béninois a marqué 5 buts et délivré 5 passes décisives en 29 matchs.

Notons pour finir que le club de Jodel Dossou s’est qualifié en Europa League. Ces nouvelles venant du vieux continent doivent faire un grand bien au 11 national et à son entraîneur Michel Dussuyer. La Coupe d’Afrique des Nations ne se jouera malheureusement pas l’année prochaine à cause de la terrible pandémie de la Covid-19.