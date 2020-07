Ce jour, mardi 28 Juillet 2020, la radio en ligne Crystal News a reçu comme invité, Nourou-Dine Saka Saley acteur politique de l’opposition au Bénin. Au cours de l’émission, l’invité s’est prononcé sur le nouveau parti en gestation, le parti «Les Démocrates ». Il y a quelques jours, l’information concernant la création d’un grand parti de l’opposition avait été évoqué par plusieurs médias dont votre média LNT. L’invité n’a pas manqué de préciser que ce n’est pas la présidentielle de 2021 qui a motivé la création de ce grand regroupement.

«… l’élection n’est qu’un élément du parcours »

Le juriste d’affaires relève que «la vocation de tout parti politique d’envergure comme celui que nous sommes en train de fonder, est la conquête du pouvoir ». Donc, le parti qui va naître ne va pas bouder la prochaine élection présidentielle. Mais, «ce n’est pas pour la présidentielle que le parti naît ». Pour le parti, l’élection n’est qu’un élément du parcours. Il a pour vocation à naître, à grandir et à affronter tout ce qui sera comme suffrage universel dans le pays. Mais, si les conditions sont réunies, le parti va s’engager pour l’élection. Il a vocation a subsisté après la présidentielle de 2021. Selon lui, il y a des préalables comme les questions liées au COS-LEPI, à la CENA, à la liste électorale qui doivent être débattues afin que le parti ne puisse s’engager sereinement dans cette élection.

Tout est fin prêt

Les dossiers sont déjà en train d’être acheminés auprès du ministère de l’intérieur. Et il rassure que même en cas de mauvaise foi extrême du ministère de l’intérieur, les membres du parti sommes dans une sérénité totale. Car, les textes aujourd’hui donnent l’automatisme de l’enregistrement des partis après un silence de deux mois de l’administration. Donc, «en admettant même que le pouvoir à travers le ministère de l’intérieur soit dans une optique de mauvaise foi, ils peuvent attendre un peu avant la fin des deux mois pour envoyer des observations qui sont uniques ».

Donc «au maximum nous pouvons subir pendant quatre mois les tracasseries administratives et législatives ». Nourou-Dine Saka Saley estime que la création de ce parti bat en brèche l’argumentaire selon laquelle l’opposition serait inorganisée. Il dit ne pas comprendre pourquoi l’on veut que «tous ceux qui sont de l’opposition se parquent comme des moutons dans un seul parti politique ». L’impératif et le plus important, selon lui, est que l’opposition parle d’une même voix. Car, «nous cultivons au sein de l’opposition à la différence ».