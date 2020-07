Vendredi, l’Organisation mondiale de la Santé a confirmé qu’une délégation onusienne allait être envoyée en Chine afin d’étudier en enquêter sur l’origine du coronavirus. Cette mission, à laquelle prennent part, un épidémiologiste et un spécialiste de la santé animale aura pour objectif de déterminer la façon dont le covid-19 a frappé le monde.

Attendus ce weekend à Pékin, les scientifiques auront également pour objectif, de préparer le terrain en vue d’une mission de plus grande envergure. Aujourd’hui, le covid-19 continue de frapper le monde de plein fouet, ayant provoqué la mort de plus de 550.000 personnes. Certaines nations, comme le Brésil ou les États-Unis n’arrivent d’ailleurs pas à gérer la pandémie. Hier, 70.000 cas ont été confirmés aux USA, un record.

Le covid-19 continue de frapper le monde

L’équipe envoyée sur Pékin, devrait s’entretenir avec des représentants chinois, notamment de la province du Hubei, afin de déterminer les lieux suspects. En outre, cette mission aura pour but de vérifier si, oui ou non, la maladie est de type animale ou non. Les experts eux, estiment que la chauve-souris ou le pangolin pourraient être impliqués dans la transmission du virus, toutefois, à ce jour, toutes ces affirmations ne sont basées que sur de simples suppositions.

Une première enquête diligentée par l’OMS

Un mystère que la science va donc tenter de résoudre. Ces informations, capitales, pourraient permettre aux scientifiques de mieux comprendre ce qui a pu se passer ainsi que la façon dont les choses sont amenées à se dérouler dans le futur. En outre, cela permettra de mieux travailler sur un vaccin efficace puisque toutes les composantes du virus seront connues. Enfin, comprendre la façon dont le virus s’est déployé favorisera la lutte contre les prochaines maladies à risques.