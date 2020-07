Léopold Sédar Senghor est une personnalité adulée au Sénégal. L’ex-président du pays de la Teranga a marqué l’histoire de son pays en devenant le premier chef d’État du Sénégal post indépendance. Il faut dire que l’ancien président a laissé un grand héritage derrière lui que sa femme, Colette Senghor s’est chargée de conserver. Cependant, à la mort de Colette, il y a eu un imbroglio autour de l’héritage de l’une des figures de la négritude. Tout récemment, le célèbre poète sénégalais Amadou Sall a indiqué que les biens de feu Senghor ont été vendus aux enchères en France

Le poète sénégalais a dit toute sa consternation suite à la vente de ce patrimoine historique aux enchères. L’opération a été mené par la société française Ader, loin du Sénégal. Amadou Sall ne comprend pas comment une telle chose a pu arriver, pour le poète, il est indéniable qu’un héritage, il faut le respecter absolument, seule la famille peut décider du sort de l’héritage.

“Nous n’avions aucune information de ce qui se passait (…)”

Les autres entités qui gravitent autour doivent rester loin à l’écart. “Après la disparition de Colette, tout était devenu compliqué et difficile à suivre à démêler, à comprendre, à maîtriser. Sans compter que juridiquement, nous n’avions aucune information de ce qui se passait et comment cela se passait à temps” a déclaré Amadou Sall qui a ajouté qu’il a pris contact avec Moustapha Niass, le président de la fondation Senghor pour essayer de localiser le reste du patrimoine de Senghor. Le poète affirmera que les recherches furent infructueuses toute chose qui lui a fendu le coeur. “Une page s’est tournée ,la mort est passée par là. Mais Senghor n’est pas mort (…) sa belle et infinie légende ne fait que commencer” a indiqué Amadou Sall