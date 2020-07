Donald Trump, prêt à demander un report des prochaines élections ? En effet, ce dernier semble craindre une fraude, notamment liée au vote par correspondance. Une sortie qui intervient alors que les démocrates craignent que l’actuel pensionnaire de la Maison-Blanche face tout pour que les résultats de cette prochaine élection ne soient pas reconnus.

Selon lui, la crise liée au covid-19 va empêcher les gens de pouvoir bien voter. De fait, celui-ci a estimé qu’il serait préférable de repousser le scrutin plutôt que d’opter pour un système de votes par correspondance, qui pourrait donner lieu à des fraudes. C’est via Twitter que le président américain a fait part de ce souhait, estimant que le vote par mail pourrait favoriser les interférences étrangères et cause beaucoup d’embarras pour le pays.

Donald Trump souhaite reporter les élections

Ce constat est accentué par la récente complication de New York. En effet, cet État américain a autorisé le vote par correspondance lors des primaires démocrates. Résultat, de gros retards ont été observés au niveau du décompte. D’autres pointent du doigt le manque de discernement. Pour certains, de nombreux bulletins peuvent être mal remplis et ne seront donc pas comptabilisés. Cependant, de nombreux États ont opté pour cette façon de faire et ce, depuis longtemps déjà, sans qu’aucun problème de fraude n’ait été révélé.

Les démocrates, totalement opposés

De son côté, Trump continue de prouver toute sa défiance et accentue la pression sur l’organisation. Il y a quelques semaines, il a ainsi avoué qu’il n’avait aucune idée de s’il accepterait le résultat final, s’il était amené à perdre. Une manière pour lui, de décrédibiliser le vote de nombre prochain, d’autant qu’il est donné en retard au niveau des intentions de vote, avec entre 8 et 10% de voix en moins, selon les sondages. Cet appel du pied, entendu, ne sera toutefois pas accepté par les démocrates. Le sénateur démocrate Tom Udall a qualifié cette demande, d’irréalisable.