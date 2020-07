La tradition orale en Afrique est bien plus que des paroles. Elle a pour rôle d’enseigner, d’instruire mais de véhiculer surtout les principes importants de la vie. Les sages se servent des dictons pour transférer des enseignements depuis les phénomènes physiques ou biologiques observés. Tout se retrouve alors dans l’observation. Les organes exprimés ici à savoir l’œil et le nez sont 2 parties du corps humain non éloignés l’un de l’autre.

Leur proximité représente un lien étroit physique ou sentimental comme le lien de fraternité ou un lien amoureux. Ce lien est suffisamment rapproché pour que si l’un est affecté l’autre se retrouve aussi affecté comme si l’un est la réflexion de l’autre dans un miroir. D’ailleurs tout le monde remarque que le nez coule ou est enrhumé lorsque les larmes sortent des yeux. Et, ce rhume s’accroît en fonction du volume de larmes écoulées des yeux.

La véritable signification de ce proverbe africain est donc de rappeler à ses héritiers et ceux qui l’entendent que lorsqu’il y a un rapprochement entre 2 éléments ou des individus ou des membres d’une communauté, aucun mal ne peut arriver à l’un sans que l’autre ne soit touché ou affecté par ce que subit l’autre. Entre des personnes, cela se manifeste comme si les uns partagent la peine ou la souffrance de (des) autres. Leur rapprochement favorisera chez l’autre effectivement la manifestation d’une irritation ou d’un signe de gêne ou d’une sympathie ou d’une réaction de l’autre.