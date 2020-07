Ce mercredi, la police de l’Ontario, se retrouvait dans l’obligation de tuer par balles un homme de plus de 70 ans, à cause d’une histoire qui avait commencé avec le refus du port du masque. La pandémie du nouveau coronavirus au Canada, c’est près de 110 000 cas déclarés et plus de 8000 personnes décédées. Et si les mesures de distanciation et de prévention étaient largement adoptées par les citoyens, la police pouvait observer parfois des poches de résistance.

Mort à cause d’un masque…

L’Agence de la santé publique du Canada avait recommandé dès l’ouverture de la brèche pandémique dans le pays, de porter un masque ou un couvre-visage dans les lieux publics, en particulier ceux surpeuplés, lorsque la distance physique, de deux mètres, n’était pas applicable de manière cohérente. Ces endroits comprennent les magasins, les zones commerçantes et les transports publics. Du coup, toutes personnes se présentant dans un magasin sur l’étendue du territoire, savaient être dans l’obligation de porter un masque de protection. Le cas échéant, les magasins étaient invités à en offrir de leur stock destiné à cet effet.

Ce mercredi, dans un magasin du comté de Haliburton County, dans l’Ontario ; un homme de 73 ans refusait de se plier à cette directive nationale en arrivant faire ses courses sans masques et en refusant de surcroit le masque gratuit que lui offrait l’un des employés à l’entrée du magasin. Une altercation s’en était suivie, pour finir avec notre septuagénaire quitter rageusement en voiture les lieux, en tentant au passage d’écraser l’employé avec qui il avait eu la discussion plus tôt.

Rapidement pris en chasse par la police, les éléments de la police avaient retrouvé le vieil homme à son domicile, pour se faitre accueillir par un tir nourri d’armes à feu. C’est en rispostant que les forces de police du comté avaient atteint mortellement le vieil homme , qui décédera plus tard dans un etablissement hospitalier de la place.