Le président français Emmanuel Macron s’est dit « impressionné » par sa nouvelle ministre de la Culture Roselyne Bachelot. Cette information a été confiée par la première dame Brigitte Macron, à ses proches. En effet, le 03 juillet dernier, le nouveau Premier ministre Jean Castex, nommé par le locataire de l’Elysée se sont mis à préparer la liste des nouveaux membres du gouvernement. Tandis que certains sont poussés à sortir, d’autres veulent partir. Dans le même temps, d’autres personnes comme Roselyne Bachelot, reçoivent un appel alors qu’elles ne voulaient pas faire de la politique.

Ce ne serait uniquement que pour la culture

Elle a accepté le poste de ministre de la Culture, même si pour cela il a fallu une longue discussion avec le chef de l’Etat pour la convaincre. D’abord, Roselyne Bachelot avait refusé la proposition de Jean Catsex. Mais quand le ministère de la Culture a été évoqué, elle a eu un avis moins tranché. Elle avait prévenu que si elle devait revenir en politique, ce ne serait uniquement que pour la culture. Le 04 juillet, le président l’a reçu, et ça a marché. Un média français a même évoqué le chef de l’Etat qui « déploie tout son charme pendant l’entretien » qui a duré une heure. Rappelons que Roselyne Bachelot avait été ministre sous Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy.

Elle n’avait pas peur

Elle est connue pour son trait de caractère qui est de ne rien craindre, et son franc-parler. Autrefois, elle avait démontré qu’elle n’avait pas peur des manifestants. Dans un média français, le médecin urgentiste, Christophe Prudhomme, s’est rappelé d’un jour en 2007, où des manifestants avaient envahi la salle avant celle du ministre de la Santé et des sports, occupée par Roselyne Bachelot. Elle n’avait pas eu peur contrairement à ses conseillers qui étaient « épouvantés ». « Au bout de trente minutes d’occupation, elle est sortie en personne, des Crocs aux pieds, et nous a dit : “Je vais pisser et je viens vous voir !” Ça, c’est typique de Bachelot, » a-t-il déclaré.