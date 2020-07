Une nouvelle lutte contre l’utilisation des sachets plastiques non-biodégradables. La répression démarre en octobre 2020. C’est le directeur de la gestion des pollutions et des nuisances du Ministère du cadre de vie et du développement durable qui a apporté l’information. Les contrevenants subiront sans répit, la rigueur de la loi, affirme-t-il.

A en croire le directeur de la gestion des pollutions et des nuisances, la vulgarisation de la loi va s’étendre jusqu’en septembre avant la phase répressive. « La loi a été votée, le chef de l’Etat l’a promulgué donc c’est exécutoire. Mais nous ne voulons pas démarrer directement par la répression. Si non, les citoyens risquent de nous dire qu’ils avaient oublié le contenu de la loi. Nous allons rappeler encore le contenu. On en a fait assez mais on va continuer dans ce sens », a précisé Bertin Bossou.

Le directeur de la gestion des pollutions et des nuisances a fait savoir que les mois de juillet, août et septembre seront mis à profit. De ce fait, « les Ong vont nous accompagner, on a même en projet le recrutement de 20 Ong, qui vont parcourir tout le territoire national. Nous avons les spots, les bandes défilantes, nous avons besoins d’actions médiatiques pour pouvoir atteindre les couches les plus vulnérables dans ce secteur », a-t-il clamé.

Cependant, prévient Bertin Bossou, « Nul n’est censé ignoré la loi. Les Communes et municipalités sont averties. Les chefs d’arrondissements, les chefs de quartiers, les chefs villages devront jouer aussi leur partition de sensibilisation pour que force reste à la loi », fait-il remarquer.