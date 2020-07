Quelques semaines après le remaniement du gouvernement de la France, « Le Canard enchaîné » a dévoilé quelques faits qui se sont produits dans les coulisses. En effet, ce média français a mis l’accent sur les différentes démarches qui ont été menées dans le cadre du casting ayant abouti à la nomination de la députée La République en marche Barbara Pompili à la tête du ministère de la Transition écologique. Il rapporte notamment les échanges qu’il y a eu entre Ségolène Royal et l’actuel chef de la diplomatie française.

Les conditions de Ségolène…

Selon les informations rapportées par « Le Canard enchaîné », le chef de l’Etat aurait approché plusieurs de ses collaborateurs dans le but de l’aider à choisir une femme de gauche pour remplacer Élisabeth Borne. C’est alors que le nom de l’ancienne compagne de François Hollande a été évoqué. Jean-Yves Le Drian l’a donc contactée et cette dernière avait répondu au ministre français des affaires étrangères en ces termes : «ça n’a de sens que si c’est pour avoir les moyens pour mener une politique plus sociale, plus écologiste et plus démocratique».

“…Mieux que l’autre folle de Ségo”

Cette réponse de la première femme française à accéder au second tour d’une élection présidentielle n’a pas semblé rassurer Emmanuel Macron qui a confié au chef de la diplomatie française avoir une personne en tête pour le poste. «Je ne sens pas du tout le truc», ajoutant «et puis il y a Pompili» avait envoyé le président français à Le Drian par message. Ce dernier a donné son accord à la proposition du pensionnaire de l’Elysée toujours par un message. «Pompili très bien, c’est quand même mieux que l’autre folle de Ségo», a-t-il répondu. Mais au lieu de transférer le message à Macron, il l’a par inadvertance transféré Ségolène Royal selon les informations rapportées par « Le Canard enchaîné ».