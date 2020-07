Moustapha Cissé Lo est dans la tourmente. L’ex tout-puissant président du parlement de la CEDEAO par ailleurs membre fondateur du Parti présidentiel, Alliance pour la République (APR) est tombé dans la disgrâce. En effet, le 2e vice-président de l’Assemblée nationale du Sénégal est au cœur d’un scandale qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Il est impliqué dans une affaire d’audio où il discute avec des cadres de l’Alliance pour la République en tenant des injures graves et humiliantes envers des camarades du parti.

Cette affaire est remontée jusqu’aux plus hautes sphères du pouvoir, où Macky Sall a décidé de taper du poing sur la table. En effet, le président sénégalais a activé la commission de discipline de l’Alliance pour la République pour statuer sur le cas de Moustapha Cissé Lo. Sur injonction de Macky Sall, le secrétariat exécutif national du parti a indiqué que le comportement de Moustapha Cissé Lo déshonore le parti et écorne l’image du Sénégal en Afrique voire dans le monde entier.

Une dégringolade incroyable

Le parti présidentiel a déclaré que les propos de l’ex-président du parlement de la CEDEAO sont indécentes, violentes et complètement en déphasage avec le profil d’un homme qui a eu à occuper de hautes fonctions politiques. D’autres poids lourds de l’APR se sont insurgés contre les propos de Cissé Lo, on peut citer le Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop qui juge inadmissible et inimaginable le comportement de Moustapha Cissé Lo.

Pour le Grand Serigne de Dakar, il faut sanctionner très fort. Vu le tollé généralisé de cette affaire, Moustapha Cissé Lo, qui est pris dans un énorme tourbillon a annoncé sa démission de son poste de 2e vice-président de l’Assemblée nationale ce dimanche 05 juillet, il a aussi démissionné de toutes les instances décisionnelles de l’APR.