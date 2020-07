Lundi, le frère du défenseur ivoirien du club anglais de première division, Tottenham Hotspur Football Club, Serge Aurier, était abattu à Toulouse aux premières heures de la matinée. Christopher Aurier, 26 ans, lui également footballeur, sociétaire du Toulouse Rodéo, avait été touché par deux coups de feu dans l’abdomen non loin d’une discothèque de la banlieue ouest de la ville. Mardi, un habitant de la ville, se rend à la police et avoue s’en être pris au jeune homme à la suite d’une dispute d’amour.

Mort pour avoir causé avec son ’’ex’’

L’annonce du décès du footballeur avait paru dans de nombreux journaux en France et à l’international, non pas à cause de la stature du décédé, mais plutôt à cause de celui de son frère, défenseur de Premier League et capitaine de l’équipe nationale de Côte d’Ivoire. Christophe Aurier, lui-même, quoiqu’ayant embrassé la même carrière professionnelle que son grand-frère, n’était pas arrivé à émerger, se contentant d’un club de cinquième division à Toulouse.

Mais la découverte de son corps trouvé inerte dans une rue en ce soir de Lundi, n’avait pas manqué d’en émouvoir plus d’un. Au point pour le Club anglais de publier à son intention un communiqué officiel. Et alors que la Police en était encore à se demander par quel bout débuter les investigations, un homme se présentait de lui-même dès le lendemain de l’incident, au commissariat de police de la ville et s’auto-dénonçait. Et ce serait son audition qui aurait levé un pan du voile qui pesait sur la raison de son assassinat : « une affaire de fille ».

Le présumé assassin avait déclaré ne pas avoir apprécié que, dans la boite de nuit où ils s’étaient tous retrouvés ; le jeune Aurier insiste pour faire la conversation à sa compagne. Une compagne qui soit dit en passant aurait été l’ex petite amie du footballeur. Pis, le sociétaire du Toulouse Rodéo aurait royalement ignoré les invectives de l’amoureux mécontent. A la sortie de la discothèque, l’assassin l’esprit embrumé par les vapeurs éthyliques, avait tiré dans l’abdomen de Christophe avant de prendre la fuite.