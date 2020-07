La momie amérindienne ayant inspiré à Hergé son Rascar Capac est discutée par un musée et un zoo en Belgique. Ces deux institutions indiquent avoir chacune en leur possession l’authentique momie de Rascar Capac. Le Musée Art et Histoire (MAH) de Bruxelles et le parc zoologique Pairi Daiza, en Wallonie (Sud) ont dressé chacun d’eux plusieurs argumentaires pour indiquer qu’ils ont en leur possession la véritable momie ayant inspiré la création du héros effrayant de l’album “Les 7 boules de cristal”.

Les visites de l’auteur au Musée

Le créateur de Tintin aurait à plusieurs reprises visité le Musée Art et Histoire de Bruxelles. Il aurait également exposé de nombreux objets reproduits dans ses albums. Les responsables du parc zoologique Pairi Daiza ont quant à eux remis en cause cette explication qui a été brandie depuis plusieurs années. Ils indiquent avoir l’ « authentique momie surnommée Rascar Capac ». « Nous n’attirons pas les visiteurs en leur promettant des pandas », avait lancé Alexandra De Poorter, directrice générale par intérim.

« Nul ne sait avec certitude quelle momie a inspiré Hergé pour créer Rascar Capac », a par la suite essayé de faire remarquer le zoo dans un communiqué qu’il a rendu public. Mais certains experts ont tenté de décanter la situation sur la base de certains faits qui se sont produits dans l’histoire. C’est le cas de Serge Lemaître, conservateur des collections Amériques du MAH qui a rappelé un événement qui a semblé semer le doute dans le cœur des responsables du parc zoologique Pairi Daiza.

Les explications d’un expert…

Pour lui, la visite de l’auteur en personne lors d’un événement a été pour beaucoup dans cette affirmation selon laquelle le parc zoologique Pairi Daiza détiendrait l’ « authentique momie surnommée Rascar Capac ». « Dans l’esprit de Pairi Daiza cette visite a été une sorte de validation par la créateur que sa momie est bien celle l’ayant inspiré. Or, ce n’est pas le cas », a-t-il fait remarquer.