Le président américain Donald Trump, lors de l’une de ses récentes sorties avait annoncé que les Etats-Unis allaient arrêter un tant soit peu les tests de dépistage du coronavirus. Selon lui, si les USA sont le pays dans lequel plus de cas positifs ont été détectés, c’est parce qu’ils ont effectué plus de tests que tout le monde. Lors de sa dernière interview qu’il a accordée à la chaîne Fox News Sundy et qui a été diffusée ce dimanche, il est revenu sur la situation épidémiologique dans son pays, en annonçant qu’elle va disparaître, un peu comme le professeur Didier Raoult qui avait déclaré qu’il s’agit d’une crise saisonnière.

« J’aurai raison au final. Vous savez, j’ai dit : “ça va disparaître”. Je le dirai encore », a-t-il déclaré avant d’insister « ça va disparaître et j’aurai raison ». En effet, depuis le début de la pandémie, les États-Unis ont enregistré déjà 140 000 décès dus au coronavirus. Mais selon Donald Trump, ce taux est l’un des « plus bas, peut-être le plus bas au monde, » une déclaration qui selon certains experts n’est pas vraie.

D’après les chiffres fournis ce samedi par l’Université Johns Hopkins, plus de 60 000 nouveaux cas ont été détectés en 24h, ce qui porte le nombre total des cas à près de 3,7 millions dans le pays depuis le début de la pandémie. Mais à en croire le locataire de la Maison blanche, beaucoup de ces nouveaux cas concernent « des gens jeunes qui guériraient en un jour. » « Ils ont le nez qui coule et on comptabilise ça comme un test… Beaucoup de ces cas ne devraient même pas être des cas », a estimé Trump.

“Je veux que les gens aient une certaine liberté”

A propos de l’obligation du port du masque qui pourrait contribuer à la réduction des cas de contamination, Trump est resté égal à lui-même sur le sujet. « Non, je veux que les gens aient une certaine liberté […] et je ne suis pas d’accord avec l’affirmation selon laquelle si tout le monde met un masque tout va disparaître », a affirmé le président, lui-même qui n’est d’ailleurs jamais apparu en public avec le masque. Il s’était même moqué de son adversaire démocrate à la présidentielle du 3 novembre, Joe Biden, qui en porte et a qualifié l’usage du masque d’« arme à double tranchant » d’un point de vue sanitaire.