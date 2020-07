Une plainte a été déposée par une vendeuse de Sanary-sur-Mer contre l’ancien joueur de rugby Christophe Dominici pour vol et violence. L’information a été rendue publique par Le Canard enchaîné ce mercredi 22 juillet. Les faits qui lui sont reprochés remontent en effet au 5 juillet dernier selon les informations qui ont été relayées sur cette affaire. Ils coïncident avec la période où il était en pleines négociations pour l’éventuel rachat du club de Béziers des Emiratis.

Il aurait violenté la vendeuse

Le sportif français se serait rendu dans la boutique à la recherche d’un Panama. Il aurait manifesté le désir de se procurer « le chapeau le plus cher » de la boutique selon les précisions qui ont été apportées par le média. En plus de vouloir cette denrée plutôt particulière, la condition posée par Christophe Dominici est qu’il viendrait plus tard payer. Le refus de la vendeuse aurait engendré une réaction violente de la part de l’acheteur. Il aurait violenté la vendeuse et l’aurait poussé au sol avant d’essayer de s’échapper avec un chapeau. La vendeuse aurait par la suite passé quelques jours d’ITT après avoir consulté un médecin.