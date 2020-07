Le président américain Donald Trump a promis de faire mentir les sondages qui laissent voir qu’il est en retard par rapport à son rival démocrate Joe Biden. Ce dimanche 26 juillet 2020, il a invoqué une « majorité silencieuse », dans le but de faire voir sa confiance, à une centaine de jours des présidentielles qui auront lieu le 03 novembre prochain. Sur Twitter, le locataire de la Maison Blanche a laissé voir : « la campagne Trump a plus d’enthousiasme, de l’avis de plusieurs observateurs, que toute autre campagne dans l’histoire de notre grand pays, même plus qu’en 2016 ».

Un retard dans plusieurs Etats clés

A l’en croire « Biden n’en a aucun ! », ajoutant que « la majorité silencieuse » se prononcera le jour des élections. Notons que les sondages laissent voir que l’ancien vice-président de Barack Obama devance en moyenne et au niveau national de huit points et dans plusieurs Etats clés lors des présidentielles, Donald Trump. Ce jour, de nouvelles études diffusées par des médias américains ont montré que le démocrate âgé de 77 ans est en tête des sondages, au niveau de trois Etats, autrefois remportés en 2016, par l’actuel numéro un américain. Ceux-ci sont : le Michigan, la Floride et l’Arizona. Rappelons que le président Donald Trump, est en plein dans une gestion critiquée de la crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus (covid-19).

Il avait essayé de tourner la page de cette crise, au moment où la situation s’était calmée, et de reprendre avec les réunions publiques pour mobiliser le parti Républicain pour les présidentielles. Pendant longtemps, il avait sous-estimé la recrudescence de la pandémie, tandis que le nombre de nouvelles infections quotidiennes ne faisait qu’augmenter. Cela se remarquait particulièrement dans l’ouest et dans le sud du pays.